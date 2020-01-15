2020大選國民黨大敗，被視為頭三號戰犯的國軍退役中將吳斯懷，對於近期黨內外砲轟他選上立委會洩漏國防機密，吳斯懷14日受訪時回應，「若往後進入立院，他有洩密實情，他就要學高雄市長韓國瑜的承諾」，把自己「關到死」。

國民黨內青壯派以羅智強、游淑惠等人為首的青壯派議員，近日點名吳斯懷和黨主席吳敦義應辭去不分區立委席次，讓排名更後的優秀人士遞補。更強調，吳斯懷曾赴大陸聽訓的「親共」事蹟，會成為民進黨選舉的大破口。果不其然國民黨選情被吳斯懷大力扯下好幾位如黃昭順、李彥秀等資深問政老將。

對此，吳斯懷14日接受《自由亞洲電台》專訪，被問及戰犯及辭立委的回應，吳說，若他辭去立委，能讓國民黨改造、變好，那他會服從黨中央的任何決定。而且，他若往後進入立院洩密，就要學高雄市長韓國瑜的承諾，把自己「關進去、關到死」。他除回應媒體質疑，也反問質疑者，「若他辭去不分區，國民黨就會變好嗎？」，「他辭不分區，改革就一定會完成嗎？」，顯然內心相當不滿。

(中時電子報)