台灣設備工程龍頭股票上市公司帆宣系統的前研發經理王耀宗、技術科長余佳益，離職後設立「振藤精密公司」，運用老東家的核心技術，與轉到以往有業務往來的芮寶生醫任職的前設備組長林俊良，利用原設計圖，並借用帆宣生產的原型機，逆向拆解後製造相同機器，台北地檢署偵查後，15日依違反《營業祕密法》將王、余、林，及芮寶經理陳彥良、芮寶生醫公司、振藤公司提起公訴。

檢方調查，王耀宗及余佳益、林俊良自2017年陸續自帆宣系統離職，王、余在同年5月成立振藤精密公司，帆宣前設備組長林俊良擔任董事，林並轉往以往業務有往來的芮寶生醫任職。

2018年，芮寶生醫以參展名義，向帆宣系統借用「檢體萃取儀」，但是芮寶歸還儀器的時候，帆宣就發現儀器有被拆解過的痕跡，當時不以為意，不料，同年10月，帆宣得到下游零件供應商的反應，振藤向他們採購「一模一樣」的零件，帆宣才驚覺核心技術外洩。

檢調偵辦中，查獲王、余等人還持有過去在帆宣任職的設計圖，而且由王、余、林等人的手機通訊軟體紀錄，發現3人密集聯繫，且採購的零件與帆宣的原設計相同，認為3人與芮寶生醫的經理王耀宗涉嫌重大，依違反《營業祕密法》將王、余、林，及芮寶經理陳彥良、芮寶生醫公司、振藤公司提起公訴。

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(中時 )