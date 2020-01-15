F-16V已構改15架 首參國軍春節戰備 11:442020/01/15 旺報 張國威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 F-16V進行緊急6分鐘戰備起飛。記者張國威攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 F-16V進行清洗作業。記者張國威攝 國軍109年春節加強戰備演練於15至16日舉行。嘉義空軍基地第四聯隊於15日操演「Ｆ-16V（Block 20）緊急起飛、降落及清洗站作業」項目。據了解，由我Ｆ-16 A／B型戰機截至目前已構改15架，並已列裝第四聯隊。未來每月仍將以2至3架的速度列裝空軍部隊。 (旺報 ) #16 #空軍 #戰備 #國軍 #春節 也許您會感興趣 推薦閱讀 空軍加派運輸機載運投票結束返鄉民眾 16:582020/01/11 政治 1月15日台彩加碼春節大紅包 04:092020/01/12 財經要聞 遭減薪20％！熊貓外送員暴怒 號召1／16全台罷工 08:292020/01/12 生活 年關將至 八德警會勘交通重點 19:342020/01/12 社會 資金歸隊 16檔共襄盛舉 04:102020/01/13 證券．權證 外資連買16檔 衝紅包行情 04:102020/01/13 證券．權證 16檔富櫃指數成分股 吸睛 04:102020/01/13 證券．權證 捍衛獨身制度 天主教前教宗出書明志 22:232020/01/13 國際 春節將至 加工區：連假持續服務 14:332020/01/14 財經 陸青年避催婚 春節單身遊暴增 04:092020/01/15 焦點新聞 軍事熱門新聞 F-16V已構改15架 首參國軍春節戰備 - 軍事 - 旺報 美國海軍：公布UFO資料危急國家安全 - 軍事 俄最新長程戰略隱形轟炸機PAK-DA將於2027量產 - 軍事 與殲20搭檔 陸殲11D發動機升級推力超蘇35 - 軍事 躋身超級大國 陸盛傳轟20隱形轟炸機近期首飛 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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