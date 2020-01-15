F-16V進行清洗作業。記者張國威攝

國軍109年春節加強戰備演練於15至16日舉行。嘉義空軍基地第四聯隊於15日操演「Ｆ-16V（Block 20）緊急起飛、降落及清洗站作業」項目。據了解，由我Ｆ-16 A／B型戰機截至目前已構改15架，並已列裝第四聯隊。未來每月仍將以2至3架的速度列裝空軍部隊。

(旺報 )