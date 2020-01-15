勤美（1532）2019年鑄件本業因受到美中貿易戰影響，加上營建事業收入大減，年營收衰減逾二成。不過，法人認為，隨著鑄件訂單自去年第四季起緩步回溫，包括汽車、工程、農機等產業都有成長潛力，目前整體訂單轉趨明朗，2020年鑄件事業可望回升，加上營業事業在「碧湖畔」建案積極銷售，勤美2020年整體營運表現相對樂觀。

勤美集團2019年合併營收為137.14億元，年減24.41％；2019年前三季EPS為1.07元，較2018年同期的3.52元大幅衰退。15日早盤股價小跌。

勤美集團2019年整體營運下滑，主要是挹注獲利的兩大事業-鑄件與營建，表現均不如預期。其中，佔營收與獲利超過8成的鑄件相關業務，2019年受到美中貿易戰及新開發案進度影響，前三季獲利年減逾1成；在轉投資營建事業方面，由於新案認列收益不如預期，導致去年整體營收下滑逾二成。勤美表示，2020年將努力銷售「碧湖畔」建案以貢獻整體營收。

(工商 )