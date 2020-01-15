海洋委員會海巡署為慶祝成立20週年，15日上午在署本部辦理「海洋台灣暨海巡20週年回顧與前瞻論壇」，邀請海洋委員會主委李仲威、海巡署歷任署長王進旺，及多位海洋領域專家學者共襄盛舉，論壇以「回顧過去‧前瞻未來」為主軸，見證海巡署成立以來的努力與成長。

海巡署表示，2000年1月28日，政府為統一海岸巡防事權及有效管理海域，正式成立二級部會「行政院海岸巡防署」，致力維護國家海洋權益，保障人民生命財產安全，2018年年4月28日調整組織，改隸為海洋委員會，20年來不畏艱難地扛起守護海疆之重任。

署長陳國恩表示，海巡署在「海域治安」方面，2019年查獲我國史上規模最大毒品倉庫案件，查扣K他命等毒品近3公噸，面對「非洲豬瘟」疫情爆發，實施入港船舶百分之百安全檢查及落實邊境防疫工作迄今，成功阻絕疫病入侵，讓大家能每天安心吃到滷肉飯，守住國民美食外，協同農委會等機關共同防杜口蹄疫造成我國每年約1,700億元的損失。

另為維護我海洋權利及海洋資源，2019年10月在台灣灘查扣盜採砂石之大陸抽砂船及運砂船，並以「專屬經濟海域及大陸礁層法」移送，嗣獲法院一審判決全數28人有罪確定、兩艘抽、運砂船及其載運砂石全數沒收，扮演海洋守護者的工作。

海巡署陳署長表示，海巡機關成立迄今將邁入20年，全體同仁兢兢業業地努力，繳出亮眼、優異的工作成效，期許海巡署同仁，傳承永續海巡精神，永續守衛海疆，未來將秉持前瞻創新及精益求精，共同營造「生態、安全、繁榮」的海洋永續發展願景，守衛台灣的藍色國土。

＃海巡署20周年 ＃海洋委員會 ＃李仲威 ＃陳國恩

(中時 )