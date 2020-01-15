一月十一日晚上八點四十五分，韓國瑜牽著妻子李佳芬及女兒韓冰，一起走上競選總部舞台，韓國瑜語氣平淡地發表敗選感言：「台灣最寶貴的就是民主自由法治，既然人民已經做出決定，我一定服從開票結果，是我個人努力不夠，辜負了大家對我的期待。」話還沒說完，許多台下支持者已經哭紅雙眼。

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另外一頭的蔡英文競選總部舞台上，蔡英文向支持者宣布「選舉已經結束，現在是團結的時候了。」並籲請國人握手言和，彼此鼓勵包容。只見支持者不停正揮舞著旗幟，滿臉笑容。這一晚，藍綠兩樣情。

當天晚上九點半，蔡英文立刻舉辦中外記者會，強調未來在她執政下，台灣絕不會成為「麻煩製造者」，將繼續保持「不挑釁、不冒進」的態度，讓兩岸不至於發生嚴重衝突，「承擔責任，共享繁榮，維持區域和平穩定。」許多政界人士認為，蔡英文這句話除了是說給大陸領導人習近平聽，也是對美國和日本做出承諾。

然而，文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國認為，蔡英文想憑藉美國與日本市場來拓展外貿，提升台灣經濟動能，實行起來沒那麼容易。經濟產業鏈的連結，不是用政策就能硬凹，企業家會根據經濟規律，考量成本效率，選擇最有利的生產基地與銷售目標，一味運用行政力量干涉市場經濟，不僅違反民主國家的原則，也得不到成效，「蔡英文的『親美遠中』、『聯日抗中』策略，會讓兩岸關係更加嚴峻。」

龐建國舉例，蔡政府過去提倡「新南向政策」，結果執政三年，與大陸的貿易量愈來愈多；直到去年美中貿易戰開打，台灣對美國的銷售才開始增加，但仍無法彌補不與大陸貿易所造成的損失，「美國的轉單效應只是一時的，況且台灣也是美國貿易逆差的來源，美國總統川普不會輕易放過。」

除了美日市場，龐建國與范世平都同意，若不趕緊設法加入即將由東協與大陸、日本、韓國、澳洲、紐西蘭等國成立的「區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）」，台灣將可能在亞洲市場被邊緣化。ＲＣＥＰ攸關台灣未來的重要經濟議題，可惜國民黨在選戰中不懂得拿來運用，否則蔡英文可能受到很大的威脅和挑戰，因為台灣能否加入ＲＣＥＰ，關鍵就在主導制定協議內容的中國大陸。

(中時電子報)