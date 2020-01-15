以茶飲為主力的連鎖餐飲集團六角（2732）、雅茗-KY（2726）2019年營收同步改寫新高，今年持續加速全球展店布局，續盼營運維持高度成長，今（15）日股價同步量增價揚，分別勁揚4.32％、4.01％，創下4個月、5個月波段高點，領漲觀光類股。

六角2019年12月自結合併營收4.28億元，月增1.31％、年增13.3％，創同期新高、歷史第4高。第四季合併營收12.6億元，雖季減7.85％、仍年增達21.89％，營運淡季續強、改寫歷史次高。累計全年合併營收49.53億元，年增達28.47％，刷新歷史新高。

六角受惠主力茶飲品牌「Chatime日出茶太」全球積極展店效益顯現，帶動2019年營收維持強勁成長動能。配合規模經濟效益顯現、以及體質改善效益顯現，前三季獲利歸屬母公司稅後淨利創3億元新高，年增達1.7倍，每股盈餘7.72元，獲利成長顯著優於營收。

展望今年，六角將在已達經濟規模的印尼、加拿大與澳洲等地加速擴張，並持續布局歐美及新興市場，目標今年全球店數維持雙位數成長，在3年內達成全球2000家店目標。由於相關人力團隊已在2年前備妥，在成本受控下，預期今年獲利成長仍可優於營收。

雅茗在加盟商拉貨力道回升下，2019年12月自結合併營收1.9億元，月增26.54％、仍年減6.15％。惟因步入淡季，第四季合併營收5.03億元，季減17.16％、年減5.48％，降至近10季低點。不過，累計全年合併營收22.17億元，年增2％，改寫歷史新高。

雅茗集團旗下共有7個品牌，以旗艦品牌「快樂檸檬」為拓展主力，去年新展店數達340家，且展出店型均屬新型態店，帶動營收維持成長、改寫新高。截至去年底，全球門市已超過1101家店，並持續汰弱留強，調整強化營運體質。

隨著體質調整完成，雅茗表示，今年將採擴大展店、國際合盟、投資併購3箭齊發，打造「全球最佳茶飲創業平台」。首先，持續穩固中國大陸一線城市市場外，並將結合重要通路營運商深耕二、三、四線城市，海外則加強代理商合作關係，目標展店數較去年倍增。

海外方面，雅茗持續與日本京王集團及東協的菲律賓、泰國、越南代理商深耕合作，與馬來西亞、印尼等地代理商陸續升級為合資關係，近期亦將在美國設立直營總部，建立全球茶飲供應鍵系統，目標今年「快樂檸檬」海外新展100家店，將海外門市推升至200家。

此外，雅茗在完成體質調整後，已積極建立架構全球加盟商管平台、BI戰情分析系統、全球精準行銷系統及全球供應鏈管理等系統，聚焦打造為「全球最佳茶飲創業平台」。集團表示，結盟、併購亦為今年2大成長動能，具體計畫及對象正規畫洽談中。

(時報資訊)