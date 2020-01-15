美國財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）證實，美國對中國貨品加徵的關稅還要再維持一段時間，周三南韓KOSPI指數盤中跌0.23%，為2,233.79點。

中國央行宣布將重啟逆回購和執行中期借貸便利（MLF）操作，助韓股跌幅收斂。

穆努欽表示，這些關稅措施將維持到與中國達成第二階段貿易協議，如果第二階段協議很快到位，川普總統可能考慮鬆綁關稅。分析師表示，美國財長的發言提供了獲利了結的理由。

韓元貶0.37%，報1,160.4兌一美元。

(時報資訊)