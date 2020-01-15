國泰金(2882)旗下國泰證券表示，即將邁入金鼠年，如何將金鼠精明銳利的特質發揮到淋漓盡致，不妨運用券商台股定期定額平台，做為鼠年新春理財術。國泰證券指出，2019年台股全年上漲23％，位居亞洲主要股市第一位，創下2010年以來漲幅最大，透過定期定額投資的方式，投資人不僅長期可降低投資風險，規律扣款更能達到為自己或家庭資產累積一桶金的財務目標。

國泰證券近期發表投資展望，提出2020年全球經濟預期呈現「低增長、低通膨、低利率」，台股則有三高效應：「高殖利率、GDP走高以及產業升級推升企業獲利再增長」等。國泰證券推出只要1000元起，就能定期定額買台股服務，再結合流暢的線上服務體驗，成功解決客戶「沒錢沒時間」的痛點，根據內部統計數據，截至2019年底，國泰證券第4季單月定期定額交易金額逐月走高，占整體台股定期定額市場成交比重已來到兩成，以目前國內證券商僅12家提供定期定額買台股的業務，國泰證券名列前茅。

展望2020年，國泰證券看好投資人對於定期定額買台股的需求將持續高漲，預期新增客戶數及整體成交金額都將穩健成長，國泰證券也持續關注投資人的動向，更選擇讓利給客戶，目前定期定額買股標的為47檔台灣50成分股及12檔涵蓋美中台的ETF，單筆申購金額1萬元以內，手續費1元，用意在於鼓勵更多小資投資族群藉由定期定額買台股，長期下來，分享大型績優企業獲利成長的果實。

(時報資訊)