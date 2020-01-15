日本厚生勞動省公布的2018年國民健康、營養調查發現，家庭年收未滿200萬日圓（約台幣55萬元）的男性當中，每3人至少有1人有習慣抽菸，與高收入的人相比，低所得者的抽菸率較高。

日本時事通信社報導，厚勞省的這項調查是2018年11月針對日本全國5032戶家庭所做的，共得到3268戶家庭的回答。

調查結果發現，習慣性抽菸的男性比例為，年收未滿200萬日圓者占34.3%；200萬至400萬日圓者占32.9%；超過600萬（約台幣165萬餘元）日圓者占27.3%，與低所得階層相比，抽菸的比例低。

習慣性抽菸的女性比例為，年收未滿200萬日圓者占13.7%；200萬至400萬日圓者占9.6%；600萬日圓以上者占6.5%，年收低的人越習慣抽菸的傾向較男性更顯著。

過去1年來沒接受健康檢查的人以及牙齒的數量未滿20顆的人的比例，也同樣是低收入者占比較高。

調查中首次針對抽電子菸的情況進行調查，結果發現，包括與紙菸併用的電子菸使用者的比例為，男性30.6%，女性23.6%。20至39歲的男性抽菸者有過半數的人都有習慣抽電子菸，可看出電子菸在年輕族群中已相當普及。

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(中時電子報)