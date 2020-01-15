台鐵七堵站至南港站間今日清晨因號誌故障，導致列車延誤，影響上課、上班的通勤族，經台鐵人員查修，上午8時34分終於恢復正常，但影響56列次，約2萬多名旅客。台鐵表示，經查是汐止站的硬體設備老舊導致電源短路故障，已規劃更換。

台鐵表示，清晨4時35分起汐止、南港間東線下行出發、中途閉塞號誌故障，汐止、七堵間西線上行出發、中途閉塞號誌故障；經號誌人員查修，於上午8時34分修復恢復正常行車，影響56列次、2731分，約23850名旅客。

至於號誌為什麼故障？台鐵表示，經查是汐止站的就地控制盤故障，引起電源短路，維修人員查到後先將故障零件隔離，中央系統恢復正常後，號誌立即正常，列車可正常行駛。台鐵指出，因故障零件已使用將近20年，規劃在電務智慧化內連鎖系統更新工程內更換，如果今年順利決標，明年6月將從運量較大的北部地區、樹林到七堵間更換，全台有68處須更新。

(中時 )