去年初，中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」四十周年紀念會中，確立了「和平統一、一國兩制」基本方針；蔡英文隨即強勢反駁，因而獲得「辣台妹」稱號，聲勢大漲；即便如此，當時蔡英文的聲望仍不如韓國瑜，直到香港「反送中事件」愈演愈烈，激發台灣民眾的亡國感，蔡英文支持度隨之谷底翻揚，最終成為以超高票勝選的重要因素。

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不過蔡英文當選後，仍得面對之前讓她滿意度低落的政策，其中民眾最關心議題之一，就是能源政策。政界流傳，蔡政府不願接受「以核養綠」的公投結果，堅持培育綠能產業，同時仍沿用燃煤的方法發電，幕後的主要原因，就是因為民進黨內某派系掌握一部分的煤炭進口生意，進而緊抓能源政策不放手，令蔡英文如鯁在喉。

韓國瑜之前在政見發表會及辯論會，多次提及「蔡英文被派系綁架」，其實不少民進黨內人士也有同感。一位綠營幕僚就說，選前大家為了大局，當然會支持蔡英文，政黨票與區域也會當然投給民進黨，「一切等到選後再說。」另一位民進黨支持者更直言，等到「台派」支持度超過六成，能支撐二個本土性政黨後，他就不會再投給新潮流的人馬。

此次選舉中，「英系」立法院院長蘇嘉全的姪子蘇震清參選屏東立委前，與民進黨的新潮流人馬上演諜對諜，最後蘇嘉全同意不再擔任立委，蘇震清則在「民進黨開放參選」的情況下，以無黨籍身分當選，成功打亂新潮流在屏東的布局。一位前民進黨中央幹部認為，蔡英文已無連任壓力，一定會整頓黨內勢力，培養正國會與英系等人馬，與新潮流抗衡，以免一派獨大，掌握過多資源。

此外，蔡英文在接下來任期中的內政上，可能將「年金改革」與「一例一休」列為最優先處理的問題。知情人士指出，這二個政策一度讓蔡英文的滿意度持續探底，如果不立刻著手改善，二年後的縣市長選舉，民進黨難保不會重演二○一八年九合一大選的慘敗局面。

(中時電子報)