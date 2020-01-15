初春吃海味，來北海岸就對了！當凜冽的東北季風壓陣北台灣，濱海公路沿線的磯釣場域也熱鬧起來，釣客們要釣當令的黑毛，此時最為肥美，無論清蒸或煮湯皆鮮甜好滋味，是老饕們來東北角必吃的海味！

初春的黑毛正肥美，是老饕們的最愛。（圖取自新北市漁業處官網）

黑毛是瓜子鱲、黃帶瓜子鱲和小鱗瓜子鱲共同的俗稱，身體呈長橢圓形，體表灰褐色或暗褐色，冬春之際會游近岩礁邊，以藻類為主食，漁民們會先在潮間帶採集綠藻或小紫菜當魚餌，以船磯釣或岸磯釣方式捕獲，是東北角當季限定的魚類。

貢寮福隆漁村青年簡嘉佑說：釣黑毛可是不輕鬆的，必需頂著刺骨的寒風、激浪及站在崎嶇的礁岸，但當一尾尾黑毛釣起時，辛苦後的喜悅寫在臉上，是當季東北角沿岸最典型的寫照。

東北角的磯釣場，與黑毛拚戰的漁人們。（周林興提供）

福隆富士海鮮老闆娘楊晴惠表示：「黑毛釣起來之後，大多直接送到附近的海產店，因此是最為新鮮。這裡和大家分享料理方式，首先是清蒸黑毛，將初步處理完成的黑毛放在蒸盤上，用大火滾水蒸10-15分鐘，起鍋後淋上醬汁，放上蔥、蒜，再淋上熱油就可以上桌了！再來是黑毛魚湯，將剁好的新鮮魚塊，放入滾水中煮約5分鐘，起鍋後再放入少許米酒、蔥花和薑絲就完成了。

東北角沿岸地形多樣且位於黑潮及大陸沿岸流兩大海流的交匯處，有許多當地美味魚種可以在這裡釣獲，但也呼籲釣友，此時冬北季風增強，岸邊磯釣具有一定危險性，務必做好各項安全防護設備如救生衣和防滑鞋，並注意環境維護。

緊接著是過年、寒假，也歡迎您帶著一家大小，規劃一趟東北角小旅行，欣賞東北角冬天磅礡的景致外，到福隆富士海鮮、澳底黑白毛海鮮及卯澳小吃店等在地餐廳用餐，享用最對時在地的老饕美食-黑毛！

(中時電子報)