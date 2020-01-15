《民視第一發發發》除夕特別節目八點檔男神王燦、成潤、王凱以及羅子惟，在除夕特別節目組成超帥「歐爸」男團要來PK白家綺、張䕒心、瑭霏以及楊淨宇，王燦說這次練舞時間真的很困難，沒有時間聚在一起練習是他們這次舞蹈最困難的地方，大家要在有限的3、4次團練馬上熟悉舞步跟培養默契，尤其是4個人都要同時翻轉的動作，在練習時從來沒有一致過。

說起這次練舞的甘苦談，王燦還說有一個舞蹈動作讓他噩夢連連，老師安排他踩著舞者的背往前跳，自己重心一定要抓穩，不然兩個人會搖晃有危險，讓他被老師特訓到半夜反覆練習好幾次。難得用街舞挑戰自己的王凱則說：「以前沒有覺得跳舞很難，但這次是真的有讓自己吃足苦頭。」他第一次參加該特別節目，以前沒有感受這麼濃厚的年味，這次攝影棚還跟一群藝人齊聚，「原來這就是過年的感覺！」

王燦曝練舞壓力大。（民視提供）

《大時代》羅子惟這次也在除夕特別節目擔綱重要演出，他很感動能跟前輩合作，看到大家這麼認真與敬業，他也不敢鬆懈，回家偷偷練舞。提及有一段演出讓他非常緊張，站一列的群舞環節，他是第一位得退開讓後面的人陸續出場，因為攝影棚空間大要掌握拍子不易，只要慢半拍後面都會拖延，讓他壓力超大，回去做夢都在數拍子。

(中時 )