陸媒《環球時報》15日報導，美國陸軍部長麥卡錫日前受訪宣稱，美軍將在太平洋部署專門特遣部隊，以便在衝突發生時為美國海空軍在大陸防禦圈上「打出一個洞」，同時考慮在釣魚台群島部署高超音速導彈。被軍事專家指為無知、荒唐、可笑。

報導引述英國《詹氏防務周刊》網站指出，美國陸軍正研究於明年在印度洋－太平洋地區部署一支多域特遣隊的計畫，並「考慮在釣魚台群島部署士兵及其武器的方案」。報導稱，麥卡錫表示，美國太平洋陸軍正在研究如何分配部隊。多域特遣隊並不會全都部署在一個地方，「總部可以在日本，也可以在釣魚台群島，還可以一直朝南海挺進」。

報導引述「防務一號」網站稱，按照美國陸軍計畫，一些非常小、非常靠近中國大陸的太平洋荒島，可能成為美國最先進、最有爭議的未來武器部署地，包括時速超過5倍音速的高超音速導彈。

報導稱，美國陸軍部長麥卡錫表示，這種仍在發展的武器可能會改變未來戰爭，同時將是美國陸軍新型多域特遣隊的關鍵裝備。這些高機動部隊將通過電子戰、網路攻擊以及諸如高超音速導彈等遠端打擊手段對敵人發動攻擊。

麥卡錫強調，這些新部隊可以部署到釣魚台或琉球群島上。他還說：「可以將它放到南海的某個地方」，以幫助消除中國大陸的「反介入／區域拒止」能力，後者將使美海空軍無法進入特定地區。

《環球時報》報導，大陸海軍研究院研究員張軍社指出，釣魚台群島自古以來就是中國的領土，如果真如外媒報導，美國陸軍考慮在島上部署美國陸軍部隊和武器，這顯得他非常無知、荒唐、可笑。

另一名受訪的大陸專家表示，不知道麥卡錫的這番表態僅是在列舉一個距離中國很近的島嶼時隨口說的，還是真的打算在釣魚島部署美軍；也不清楚麥卡錫在說這番話時，是否了解釣魚台對於中日關係特別是對中國的重要意義，是否意識到這意味著在中國的領土上部署美國導彈？

「防務一號」網站形容高超音速導彈是21世紀的「潘興」飛彈。冷戰期間，美國將「潘興」中程核飛彈部署在靠近蘇聯的歐洲地區。只需10分鐘即可攻擊前蘇聯多座大城市，它的部署，成為蘇聯同意簽署《中導條約》的部分原因。

(中時 )