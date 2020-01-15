台中富盛名的東豐自行車綠廊近來驚傳「蟲蟲危機」，導致部分樹木枯死影響自行車道景觀及遊客休憩安全。台中市政府觀旅局特聘樹木病蟲害防治專家現場勘查協助病蟲害防治，針對受感染樹木提出防治對策；致力讓生病樹木逐漸恢復健康生長，讓遊客能安心暢遊騎乘。

觀旅局長林筱淇說，東豐自行車綠廊全長約12公里，為廢棄鐵道改建的自行車專用道，為全台灣最美麗的鐵路支線，車道沿途風光明媚、景色宜人、綠意盎然；車道兩旁綠美化完善，有足夠綠蔭提供遊客休憩，沿線亦經過東勢客家文化園區、自然生態及景觀建築等，讓遊客能體驗與大自然親近放鬆身心的感覺。

林筱淇說，東豐自行車道全線約種植4000多棵喬木，其中感染病蟲害者約34棵左右，市府相當重視自行車道自然景觀的維護，為了解樹木健康狀況，已邀請專家至現場勘察診斷並提出防治對策，用心守護東豐自行車道。

觀旅局自去年11月初接獲民眾陳情樹木枯死問題，即派員至現場初步勘查樹木狀況，於11月中旬即安排樹木病蟲害防治專家至現場診斷樹木，並於現場勘查後加強樹木病蟲害防治。市府第一階段勘查樹木枯死原因，並針對專家診斷結果噴藥防治；第二階段移除車道兩旁枯死樹木，以維護自行車道用路人之安全。

林筱淇強調，現場施作藥劑人員皆受過環保局之專業訓練，目前已針對東豐自行車道上感染白粉病、褐根病之樹木灌注藥劑，以及感染白蟻情形較嚴重處樹木沖洗蟻道及噴藥改善，如民眾發現樹木上有蟻道切勿擅自用藥，應通報市府委請廠商灌洗蟻道及噴灑藥劑，以免傷害樹木。

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(中時 )