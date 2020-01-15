總統蔡英文以逾817萬張選票，獲得壓倒性勝利連任總統，得票數更創下台灣民選總統票數之最，設下難以跨越的「小英門檻」。反觀韓國瑜，他在二○一八年的九合一大選中，靠著非典型政治人物的魅力，加上多數民眾「討厭民進黨」的風潮，掀起一股「韓流」，不僅成功終結民進黨在高雄市的數十年執政優勢，也對國民黨整體選情做出許多貢獻。一直到去年民進黨總統候選人初選前後，韓國瑜的民調支持度都大勝蔡英文，當時，「賴神」賴清德出馬角逐民進黨總統提名的原因之一，就是擔心蔡英文不敵韓國瑜。

抗中老哏催出817萬新民意 美日大魔王等小英2.0出招

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在國民黨無強將的狀況下，韓國瑜批袍上陣通過國民黨總統初選，卻引發落跑市長的爭議，高雄更掀起罷韓行動。發起罷韓行動的公民割草行動成員阿明說，高雄人比較草根，韓國瑜的行事話說風格，很合當地的口味，不過，高雄人很不喜歡被背叛的感覺，公民割草行動中，其實有不少成員之前都是韓粉。

阿明說，韓國瑜在選舉後期被爆出不少黑幕，其中很多都是「團隊內部」放出的消息。范世平也同意這種說法，「例如『韓國瑜全家有意移民加拿大』這種消息，必定是很接近韓家的人才能掌握。」

韓國瑜敗選後，強調馬上會回到高雄市上班、拚市政，如果他能在短期內讓市民有感，可望逢凶化吉，躲過罷韓風爆。

韓國瑜最終獲得552萬票，大輸蔡英文，他在高雄競選總部向支持者道歉。（圖／宋岱融攝）

(中時電子報)