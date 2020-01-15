就在總統蔡英文聲勢低迷時，香港反送中抗議風起雲湧，持續了超過半年，成為她的超級助選員，最後讓她以破紀錄的817萬票輕易連任。

華府智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute,AEI）研究員狄森（Marc Thiessen）15日在《華盛頓郵報》（Washington Post）上發表評論指出，毫無疑問的，川普是美國史上最親台的總統。除了加強美國戰艦巡航台海外，他還批准售台F-16戰機，而這是1992年來的第一次。而他說，這是好消息，因為台灣如今前所未有地需要美國支持。

狄森認為，北京可能會透過經濟、軍事來懲罰台灣。他呼籲美和台簽署自由貿易協定（FTA），並在東亞部署中程彈道飛彈，來反制對岸。

分析指出，北京堅持要台灣像香港一樣，接受「一國兩制」，但台灣人民看了北京對待港人的方式後，11日壓倒性投了反對票。台灣人不想和「一國兩制」扯上關係，因此決定向北京發出明確的訊息。

曾任美國前總統小布希（George W. Bush）文膽的狄森說，要是中共領導階層能反省，就會了解自己搞砸了，其實他們唯一需要做，就是別干涉香港。不過看來北京不太可能從錯誤中學習，甚至可能設法懲罰台灣。

他指出，在經濟脅迫上，北京可能廢除「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）下賦予台灣的貿易優惠待遇。然而，這麼做可能會適得其反，促使台灣推動多元經濟，降低貿易上對中方的依賴。狄森認為，川普政府若透過簽署FTA來協助台灣推動多元經濟，將能為美國創造戰略與經濟機會。除了能促進美國經濟並提高出口外，還能加強對北京施壓，並在國會獲得跨黨派支持。

而比較令人擔憂的，就是中方可能會採取軍事回應。一般認為，只要台灣不正式宣佈獨立，北京就不會動手。然而，「美國企業研究院」大陸專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，真正的危險在於，北京從蔡連任中所得到的教訓可能是──「唯有在砲口下，兩岸才可能統一」。

(中時電子報)