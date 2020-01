View this post on Instagram

滑雪初體驗! 給自己第一次滑雪留紀念 第一天學了左右落葉飄 第二天學了雙C 差一點點就這麼一大點就可以S了 謝謝 @linshibi 中毒者自助旅行 @japanfu 教練都非常專業又細心❤️❤️❤️ 像我學得蠻快,謝謝佩萱教練😘 滑雪找他們真的很便宜 機票+住宿+滑雪課程+租雪具 只要2萬8 三萬有找!!! 超划算的!非常親民的滑雪行程 卻擁有高CP的享受🥰🥰🥰 這樣真的有90分❤️❤️❤️ 自己下山好幾趟 非常滿足 第一次滑雪就愛上 也謝謝 @vightoptics 雪鏡超美的❤️❤️❤️ 也謝謝 @beargenie 的牌子 @ola.oso 比基尼很集中😻 #中毒者 #滑雪中毒者 #vight #滑雪 #滑雪初體驗 #滑雪裝備 #滑雪场 #上越國際滑雪場 #boarder #boardgames #snowboarding