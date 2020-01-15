太空人隊偷暗號風波持續延燒，被指為主謀的紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）今（15）日遭到球團解約。原因是他在2017年擔任太空人隊板凳教練期間，應該就是使用電子設備偷對手暗號的主謀；如今事態擴大，為了避免受到更大衝擊，紅襪球團做出斷然處置與他切割。

柯拉在2017年協助太空人隊首次登上世界大賽王座，隔年獲聘接掌紅襪隊兵符，例行賽108勝締造隊史新猷，接著並率隊重溫世界大賽冠軍美夢。不過當年球季也曾傳出偷暗號風波，遭到其他球隊質疑，如今太空人隊東窗事發，大聯盟也一併對紅襪隊展開調查。

紅襪隊在今天的聲明中指出，柯拉在太空人隊時參與這個事件，他們利用傳回休息室的影像解碼，再對上場打擊的球員做出提醒。球團老闆亨利、總裁華納、執行長甘迺迪也說，「我們開會討論了有關大聯盟對太空人偷暗號事件的調查報告後，我們和柯拉彼此都同意解除合約。」

對此柯拉表示接受，並感謝球隊、球員、球迷的支持。不過大聯盟對他和紅襪隊會有什麼處置還說不定，畢竟這牽涉到2017年、18年連續兩年的世界大賽冠軍隊，對於比賽的公平性與大聯盟的形象都有傷害。

(中時 )