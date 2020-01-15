網紅小A辣原本是男兒身，2018年大動作整型變成女兒身，不過跨性別者身份卻常引來酸民攻擊，她除了藉此揭露從小到大遭罷凌的過程，更高EQ回應此事並以自身經歷鼓勵有同樣遭遇的人們。

小A辣表示LGBT這族群裡，跨性別者自殺率最高，他舉例從小就被同學霸凌嘲弄，一直覺得學校就是地獄，因此很排斥到學校上課，原以為長大後出社會情況不會重演，沒想到在職場上被嘲笑性別之外，還被栽贓陷害遭受不平等待遇，而成為網紅嚐到走紅滋味後，原本還不在意人家眼光，但後來交男友之後，各大社群媒體變出現惡意評論，導致另一半不僅要遭受網路謾罵，還得自己親朋好友的嘲笑，這讓她看得相當不捨，因此下定決心讓自己變成女人。

小A辣坦言一開始說要變性時，很擔憂家人因此想不開，但經過長時間溝通後，家人不僅同意也相當支持他，對此他也藉自身經驗勉勵有同樣狀況的人，「我們沒辦法去管住別人的嘴，所以不要太去在意別人所說的，沒有什麼事情是做不到的，只要好好活著人生就有希望，我做到了相信你們也可以，要好好珍惜自己的人生」。

小A辣臉書全文。（圖／小A辣臉書）

小A辣PO出網友對話截圖。（圖／小A辣臉書）

此外小A辣也公開網友私訊截圖，只見對方劈頭就問切掉男性生殖器，要怎麼上廁所，原先還耐心向對方解釋，未料對方竟冷嘲熱諷：「想去騙男人上你喔」、「你再怎麼整都還是像男的」，甚至扯到「對方爸媽如果知道兒子娶到變性人妖一定把你趕走，注定絕後了」，這讓小A辣難掩怒火反擊：「「那我祝你代代男盜女娼」。

(中時電子報)