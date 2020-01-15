隨著農曆新年邁入倒數計時階段，創業家兄弟（8477）旗下生活市集觀察指出，由於今年適逢庚子金鼠年，不少民眾偏好選購具有鼠年意象或年味圖案的商品，為新的一年搏個好彩頭，挹注站上1月迄今鼠年商品銷量較前月同期成長15％，整體市場熱度也到達高峰期。生活市集觀察1月銷售數據，今（15）公布「新年開運商品熱銷Top 5」，最熱銷兩大品類分別為發財金、紅包袋等開運小物，熱銷價格帶介於單價15-110元，其次則為年節應景的造型煎餅禮盒，而從單品來看，又以超高人氣的「紫南宮開運鼠年發財金」一舉衝上熱銷冠軍，大氣時尚絨布紅包袋搭配印有可愛鼠年圖樣的金箔錢幣，兩週內狂銷超過5,000個，買氣持續看漲。

生活市集公布「新年開運商品熱銷Top 5」 開運小物、年節造型伴手禮盒最夯賣

綜觀生活市集「新年開運商品熱銷Top 5」，以開運小物、年節造型伴手禮盒最受消費者青睞，也顯示許多民眾在過年前喜好挑選送禮自用兩相宜的品項，不僅可沾沾喜氣又經濟實惠，例如「台灣製2020鼠年開運金幣」，共有圓形、元寶等喜氣造型供選擇，亦可到廟裡過爐當開運錢母，近兩週整體銷量超過1,600個，攻上熱銷第三名；另外像是過年必備的紅包袋，其品類買氣也紛紛崛起，如榮登熱銷第四名的「鼠年開運金幣箔錢母紅包」系列，以討喜年節小物結合紅包袋的獨特造型，禮上加禮更顯誠意十足，可任選搭配金鑰、如意、金鈔及元寶等七種款式，又以內嵌台幣金鈔的品項最受歡迎，整體銷量近兩週熱賣超過1,200個；拿下熱銷第五名的「鼠年創意燙金賀歲紅包」以創意燙金造型文字讓紅包贈禮增添樂趣，1月迄今就熱賣2,600個；而熱銷第二名的「鼠年發財手工煎餅禮盒」，將煎餅做成舞獅、紅燈籠、招財貓、福袋等吉祥圖案，造型特別也具年味，每片獨立包裝亦十分適合送禮，1月迄今已銷售超過1,000盒。

迎伴手禮採購高峰，雞蛋造型鳳梨酥禮盒銷量飆升4.5倍此外，農曆年前一週正值伴手禮採購高峰，生活市集也觀察近期相關熱銷品項發現，今年許多消費者偏好創意感十足的新年禮盒，不僅造型獨特吸睛也能凸顯挑選禮物的心意，例如「木匠手作蛋是鳳梨酥禮盒」，外型看起來像是一顆顆土雞蛋，轉開後的內餡為香甜酥軟的土鳳梨酥，精美包裝無論送禮或是自家品嚐都十分合適，近一週銷量較前週暴增4.5倍；另外像是「嘉冠喜鈔票煎餅禮盒」將煎餅烤得又香又脆，並模仿新台幣、美金、人民幣外型圖案，營造富貴吉祥、財源廣進的氛圍，相當新奇又有趣，近一週銷量較前週成長超過1倍。

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