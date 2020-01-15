美股財報季本周鳴槍起跑，市場預期，去年第4季整體獲利將年減2%，不過，公用事業、金融、醫療保健、通訊服務等防禦型產業，將向上逆勢成長，尤其，公用事業獲利年增率上看19.5%，居各產業之冠，預料將成為本次財報季關注焦點。

根據市場調研機構FactSet指出，S&P 500企業去年第4季獲利恐衰退2%，呈現連續四個季度衰退情形。其中，以能源、非核心消費和原物料等3大產業最為悲觀，預估獲利年減幅度都超過10%以上；反觀，公用事業、金融、醫療保健仍逆勢成長。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，市場對於美股去年第4季財報保守看待，主要是因為美中貿易戰影響，全球貿易需求減弱、製造業動能降溫，不過，以內需為主的公用事業、金融、醫療等產業，受外在環境衝擊有限。

特別是水電瓦斯等公用事業，為民生必需項目，在政策保障下，供給有效控管、有一定合理利潤空間；加上，進入第4季電力、天然氣使用高峰期，營收獲利表現自然不差。Bloomberg預估，S&P 500公用事業去年全年獲利將成長5.38%，保持穩健向上的步伐。

展望今年，葉菀婷認為，隨著美中即將簽署第一階段貿易協議，可望引導美國經濟回穩，帶來更多的水、電、瓦斯及鐵公路、橋樑、港口等使用需求，預估S&P 500公用事業全年獲利可較去年成長約7%，成長力道更勝於去年。

葉菀婷建議，若對於美股有一定的偏好，又擔心市場波動風險的投資人，不妨布局水電瓦斯等公用事業相關基金，因為這類資產長期營運向上，有能力配發高股利，投資人可藉此一次掌握股息、資本利得的雙重機會。

(時報資訊)