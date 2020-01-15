永慶房產集團加盟三品牌(永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產)平均單店業績逼近1800萬元，昨日起將連續舉辦10場尾牙，規模更勝以往總計席開近1800桌。永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，永慶加盟總部2019年將契據、產調、開發、銷售、聯賣、人力資源等最常使用到的系統工具，整合成「七大系統創新」；加上「深度聯賣」持續發威，加盟三品牌整體聯賣業績成長4成，進而推升加盟店的績效；並透過「聯賣區長訓練營」、「全國店東大會」和「房仲經營管理師培訓班」，分享成功經營的關鍵，並透過永慶的品牌力、聯賣力和科技力持續做加盟夥伴最佳的後盾。

永慶加盟三品牌在傳統房市交易熱區的北區，績效持續超越顛峰，深度聯賣發揮綜效，不僅三品牌的聯賣成交件數成長近25%，年業績更較前一年成長近3成。有巢氏房屋以親切形象獲消費者認同，強大的品牌力，加上雙北傳統房市交易熱區的加持，「2019年有巢氏房屋全國店總業績」前12名中，不僅北北基加盟店拿下3個席次，更由林口捷運站前加盟店，以超過9000萬元的年度業績拿下冠軍。

高雄永慶不動產去年傲視台灣房仲業的表現，2019年高雄永慶不動產不僅創下單店平均業績超過4千萬元的驚人成績，更有3家店店業績突破億元，個人業績部分，則有2人創下超過4000萬元的業績。

永慶房產集團全台尾牙盛宴，緊接著1月15日由高雄的台慶不動產接力，1月16日則將分別舉辦中區、嘉南區的加盟三品牌聯合尾牙宴；而最大場的永慶房產集團暨永慶房屋尾牙宴，將在1月22日於台北南港展覽館，席開500桌壓軸登場。

(時報資訊)