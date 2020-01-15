◎蔡英文：反滲透法不會反交流 罷韓尊重市民決定

蔡英文總統今（15）天將在總統府發表公開談話，一方面在選後穩定政局，慰留內閣團隊，另一方面對於今天將公布的反滲透法，將交付內閣團隊後續執行時的三項工作。

◎與民進黨也可合作 柯P推全民大聯盟

民眾黨立委當選人蔡壁如13日拋出「在野大聯盟」概念，包括國民黨、時力與民進黨都可合作，但時力卻態度保留。民眾黨主席柯文哲表示，在野大聯盟這名詞不太對，不如講「全民大聯盟」，大家就民生議題討論，盡量避免意識型態爭執，與民進黨或所有政黨都能合作。

◎吳辭主席 中常委：頂多5人慰留

國民黨主席吳敦義將在下午中常會率一級主管「總辭」後走人，由政策會執行長曾銘宗代主席；原本今天中午要邀集18位中常委開便當會商研，如何因應吳辭後留待3月7日「新主席當選後再行交接」之事的中常委江碩平，上午決定把中午便當會改成肉圓會，象徵圓滿。「發難」要吳非辭不可的江碩平、姚江臨都表示，吳主持黨務兩年來有貢獻，但敗選就該請辭下台。

◎藍營中常會 侯：面對問題接受處理

國民黨今將舉行中常會，討論未來黨主席等多項事務，新北市長侯友宜15日被問到此事表示，面對問題就是要接受它、處理它，然後團結凝聚每一個力量往前走。

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(中時電子報)