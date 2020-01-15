武漢夫妻發病 估方通報：肺炎不排除人傳人 12:202020/01/15 旺報 王曉鈴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢市衛健委官網1月15日發布《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情知識問答》指出，現有的調查結果表明，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。目前，正結合臨床和流行病學資料開展進一步研究。 據陸媒15日報導，目前確診的41例病例中，發現一起為家庭聚集性，夫妻兩人發病，先發病的丈夫為華南海鮮批發市場從業人員，妻子否認有華南海鮮批發市場暴露史。 (旺報 ) #批發 #市場 #批發市場 #發現 #海鮮 也許您會感興趣 推薦閱讀 妹子釣蝦場開腿「手抓海鮮」 網笑：改釣X魚了 10:572020/01/11 社會 張勛傑北非摩洛哥生蠔狂嗑吃整攤 一顆竟然只要這價錢！ 15:052020/01/12 娛樂 分屍凶嫌疑留遺書 鄰居直呼「毛毛的」 23:062020/01/12 社會 女僑命案 凶嫌留遺書請胞兄理後事 23:362020/01/12 社會 WHO：武漢肺炎與海鮮市場有關 無人傳人跡象 12:172020/01/13 兩岸 新興市場貨幣轉強 有利新興市場當地債表現 15:312020/01/13 財經 PIMCO揭密 2020年六大投資啟示 19:412020/01/13 財經 喝飲料啤酒會痛風？醫：程度不輸海鮮 13:012020/01/14 生活 機器人送餐、人造海鮮 搶進台灣 04:102020/01/15 產業．科技 初春嘗海味！北海岸釣魚趣、黑毛魚湯鮮美香甜 11:482020/01/15 旅遊 兩岸熱門新聞 蔡英文籲重啟兩岸良性互動 國台辦拋4點回應 - 兩岸 國台辦馬曉光：制度不同不是分裂的藉口 - 兩岸 陸成功發射「吉林一號」寬幅01星等4顆衛星 - 兩岸 - 旺報 國台辦馬曉光：民進黨煽動兩岸敵意 致對話中斷 - 兩岸 選後兩岸關係 港學者：北京很難柔性對待台灣 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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