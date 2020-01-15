武漢市衛健委官網1月15日發布《新型冠狀病毒感染的肺炎疫情知識問答》指出，現有的調查結果表明，尚未發現明確的人傳人證據，不能排除有限人傳人的可能，但持續人傳人的風險較低。目前，正結合臨床和流行病學資料開展進一步研究。

據陸媒15日報導，目前確診的41例病例中，發現一起為家庭聚集性，夫妻兩人發病，先發病的丈夫為華南海鮮批發市場從業人員，妻子否認有華南海鮮批發市場暴露史。

(旺報 )