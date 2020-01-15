原先廠商進駐狀況並不理想的宜蘭科學園區如今傳出好消息，經重辦環評後，15日環保署環境影響評估審查委員會審查過關，預期將可有效吸引低汙染高科技廠商投資進駐，讓宜科園區投資建廠邁入高速成長期；宜蘭縣長林姿妙表示，得知這項消息後非常高興及感恩，希望宜蘭縣的年輕人才都能留在宜蘭共同打拚，一起拚出宜蘭的好生活。

此次環保署召開的環評大會審議通過，宜蘭科學園區新增5種產業類別並且開放量產，讓宜蘭科學園區進駐廠商限制大幅鬆綁，開放包括研發產業中的生物科技、精密機械、通訊、光電元件材料系統及綠能產業量產，並排除其高耗能高污染之項目後，各產業污染物排放量將管控低於原環說書之污染排放總量。

宜蘭縣政府表示，在排除原先不可量產因素後，今年已有3家以上已通過投資審查廠商規劃建廠動土，整體園區潛在土地需求預約也達到五成。

縣長林姿妙也特別強調，沒有汙染的產商才能進駐到宜蘭科學園區，宜蘭縣的好山好水好環境一定要保持，這是宜蘭縣政府責任，也是宜蘭縣民對產業發展及環境保護能齊頭並進的共同期待，希望宜蘭科學園區進駐條件鬆綁後，能讓宜蘭縣的年輕人才都留在宜蘭共同打拚，拚出宜蘭的好生活。

(中時 )