內政部計畫今年10月起全面換發數位身分識別證（New eID），並編列4億2千萬預算，正待立法院審查。民間團體台灣人權促進會今召開記者會，質疑現行法律在保護個資及資訊安全仍有疑慮，立法院不應貿然通過預算，呼籲在野黨團堅守凍結或全數刪減提案的立場，民進黨團也不應罔顧人民基本權利受到侵害的風險，草率通過預算。

立法院從14日至22召開臨時會，處理今年度中央政府總預算案，針對內政部編列4億2千萬換發數位身分證，國民黨團提議全數凍結，親民黨及時代力量主張全數刪除，民間團體認為換發eID可能衍生資訊隱私權爭議，仍待修法改造，呼籲朝野黨團暫緩通過eID預算，待相關法規完善後再行推動。

台灣守護民主副會長凃予伊表示，數位身分證應用廣泛，可能衍生資訊隱私爭議，已超越《戶籍法》範圍，需要修法或立法，且個資法欠缺專責主管機關，亟需修法改造，他呼籲，立法院不應貿然通過eID預算，否則就是開空頭支票任行政機關揮霍、自棄監督立場。

台灣永社秘書彭至誠則擔憂，中央印製廠委外印製晶片身分證，可能衍生金鑰被重製流出的風險，不僅將侵害人民隱私權及國家安全，若數位身分證同時結合多功能，一旦個資外洩，影響層面甚廣，呼籲朝野黨團應深思問題所在。

台灣人權促進會副祕書長何明諠強調，所有在野黨團都一致否決內政部編列eID預算，並要求內政部須完善法制，顯見相關風險問題未解仍是共識，既然外界對於個資、資安保護有諸多疑慮，認為須透過修法降低全面換發eID的風險，在野黨團應堅守立場，民進黨團別執意蠻幹。

(中時 )