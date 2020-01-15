美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）美東時間14日表示，在達成美中第二階段貿易協定之前，美國將維持對中國商品的關稅。他表示，如果兩國很快達成第二階段協議，美國總統川普可能會考慮削減關稅。

路透報導，穆努欽回應媒體時說：「如果很快進入第二階段，他（川普）可能考慮將削減關稅作為第二階段的一部分。」

川普將在美東時間15日上午11:30（台北時間16日零時30分）與中國國務院副總理劉鶴在白宮簽署第一階段貿易協定。

中美上個月達成第一階段貿易協定後，美國暫緩原定於12月15日對1,600億美元中國商品加徵的關稅，其中包括手機、筆記型電腦和其他商品，並將現有對1,200億美元中國商品加徵的關稅減半至7.5％，但維持對2,500億美元其他中國商品加徵25％的關稅。

穆努欽和美國貿易代表萊海澤稍早公佈在聯合聲明中指出，將於15日公佈與中國達成的第一階段貿易協定所有方面的細節，協議中唯一不公開的部分是包含中國採購美國產品和服務細節的機密附件。

聲明指出，「在（削減關稅）這些問題上，美國和中國之間沒有達成其他口頭或書面協議，且未就未來降低關稅達成協議。任何與之相矛盾的傳言都是絕對虛假的。」

(工商 )