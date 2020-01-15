磊山保經從草創初期員工數以不到百人之姿，在經過十年耕耘努力不懈下，不僅在全臺灣設立了26個服務單位，近年更以全球培訓計畫成功布局設點上海、北京、廣州、無錫、成都等城市，如今磊山夥伴已穩健成長近3000人之多。在充分利用這十年當中積累的資源優勢下，已完善地連結華人地區保險需求與供給，並與時俱進打造專屬於磊山的科技專業服務，為更多的民眾提供量身打造的專屬保險服務。

磊山保經創業近十年，一路走來始終以公益使命作為保險服務之初衷，堅信「愛、責任、關懷是保險業的本質」，在創辦人李佳蓉董事長的以身作則帶領下，同仁從上到下都以樂於投入公益，盡力使客戶、員工、受助者三方都能透過公益得到正面力量。1月15日磊山保經正式成立滿十週年，所有磊山同仁在北中南三地同歡慶祝。

故從2011年起即每年固定舉辦「磊山公益月」，以帶狀持續為其核心價值支持公益，讓員工與客戶透過實際關懷、訪視、支援需要的人們，而在其專業上也透過七大學院培訓課程與人文講堂等。讓磊山保經常年榮獲國家品牌玉山獎、遠見CSR企業社會責任獎、保險卓越獎、公益關懷卓越獎、國際龍獎、保險龍鳳獎、文化部文馨獎、全球華人公益企業人物金傳獎、保險信望愛獎等，讓磊山保經在金融保險專業與服務熱忱皆獲得國內外各指標性大獎之肯定。

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