台鐵誤點是通勤族的惡夢，常因為號誌故障、撞到小動物等原因造成列車誤點，更有通勤族稱之為「台鐵的日常」，而15日上午，台鐵西部幹線南港與汐止間東線及汐止與七堵間西線號誌都發生故障，讓多班列車受影響，直到上午8時34分才恢復正常行車，台鐵統計，共影響56列次、約2萬3850名旅客。

適逢期末考的基隆高中，也有數十名學生受影響，校方緊急宣布將期末考延後40分鐘，不過仍有30多名學生受到影響，來不及應試。國立基隆高級中學教務處試務組長高佩瑄指出，這是她到校服務17年來，第一次遇到將期末考延後的情形。

高佩瑄表示，校方原定在上午8點20分就要舉行108學年度的第一學期期末考，但許多學生受到火車誤點影響，缺席無法準時應試，所以校方緊急將考試時間變更為上午9點才開始，而高三全天則排定自習，另外高一和高二的第一節則考數學。她指出，高一和高二上午應有380名學生參加考試，校方雖調整考試時間，但仍有不少學生考試嚴重遲到，時間到了上午8點40分，統計仍約有30多名學生都受到台鐵誤點影響，無法到場。

基隆高中於民國16年創立，至今已培養大量傑出的校友，其中包括行基隆市長林右昌、知名書法家張炳煌、知名導演吳念真、知名棒球國手林信彰、羽球國手周天成、前總統府副祕書長羅智強等，更有不少外縣市學生搭乘火車來到基隆讀書。

(中時 )