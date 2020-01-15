香港警方擬在反政府示威行動中增配電槍及網槍，他們相信和現有武器相比，對於警察及示威者而言，電槍及網槍是較安全的選項。

香港《南華早報》今（15）日引述警界消息人士報導，港警正在考慮讓警方於反政府示威活動期間配備電槍及網槍。資深警界人士表示，此舉能夠讓警方有更多的武器選擇，並非要升級武力威脅或是配備致命武器，強調對於警方及嫌疑犯雙方都有利，尤其警方逮捕行動中，嫌犯的抗拒時間拖得愈長，雙方都受傷的機會就愈高。他透露，港警正在比較各種類型的電槍及網槍。

增配電槍、網槍的構想源自於港警檢討去年6月展開的「踏浪者行動」（Operation Tiderider）。為因應香港市民反對修訂《逃犯條例》所引發的大規模街頭抗爭行動，港警2019年6月施行「踏浪者行動」，讓港警配備伸縮警棍，允許警員休假期間執行警務。香港反送中運動後來導致近7,000抗議人士被捕，當中年紀最輕的僅有11歲。

警界消息人士表示，他們正在考慮使用能夠更有效逮捕的方式，尤其許多嫌犯在被捕期間仍試圖反抗，迫使警方出動警棍、胡椒噴霧應對，港警也因此被冠上「暴力」指控。

(中時電子報)