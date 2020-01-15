美股：

1.花旗集團（Citigroup）周二股價收漲1.56%，為81.91美元。在信用卡業務和交易收入成長帶動下，花旗集團2019年第四季營收年增7.32%，為183.78億美元，優於市場預期的179億美元，並創下2015年來新高。淨利年增15.44%，為49.79億美元，每股盈餘為2.15美元。經調整後每股盈餘為1.9美元，亦優於市場預期。

2.摩根大通（JPMorgan Chase）周二收漲1.17%，為138.80美元。受惠於投資銀行和個人銀行業務成長，小摩第四季淨營收年增8.98%，為292.11億美元，優於市場預估的279億美元。淨利年增20.58%，為85.2億美元，每股盈餘為2.57美元，優於市場預期的2.36美元。

3.富國銀行（Wells Fargo）股價大跌5.39%，收在49.30美元。該銀行去年第四季營收年減5.34%，為198.6億美元，不如市場預期。受低利環境影響，以及提列巨額罰款，其第四季淨利年減52.62%，為28.73億美元，每股盈餘為0.6美元，不如市場預期的1.12美元。全年淨利為195.49億美元，較前一年減少12.7%。全年每股盈餘為4.05美元。

(時報資訊)