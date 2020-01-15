網安設備廠瑞祺電（6416）受惠併購效益顯現、訂單需求暢旺，2019年12月、第四季、全年營收齊創新高，今年上半年展望樂觀，全年營收力拚成長15～20％。瑞祺電今（15）日股價放量勁揚，最高上漲6.25％至110.5元，創2018年8月底以來近2年3個月高點。

截至12點，瑞祺電維持約5％漲幅，領漲工業電腦族群。瑞祺電股價自9日起發動上攻，以今日盤中最高點計算，近5日波段漲幅已達19.85％。三大法人近期買賣超調節互見，上周合計買超435張，本周迄今則小幅賣超35張。

瑞祺電2019年12月自結合併營收5.75億元，月增達27.95％、年增達15.11％，帶動第四季合併營收14.33億元，季增達18.79％、年增達17.61％。累計全年合併營收44.31億元，年增4.33％，三者全數改寫歷史新高。

瑞祺電總經理洪德富先前法說時表示，由於投資併購進度遞延達半年，使瑞祺電去年上半年營運偏弱。不過，去年6月斥資4.05億元取得澔楷科技4成股權，新增整合型通訊系統產品線，成為營運第三隻腳，將與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎。

隨著SD-WAN需求持續成長，加上導入整合型通訊系統新產品線，洪德富表示訂單狀況明確，帶動營運自去年第三季重回正軌，「最差時期已過」且「春燕來了」。今年上半年訂單能見度佳，傳統網安產品亦可望穩健成長，營運動能更樂觀。

投顧法人認為，受惠SD-WAN訂單動能佳、併購澔楷效益挹注，瑞祺電去年第四季營收成長優於預期。展望今年，5G世代到來使網安重要性倍獲重視，瑞祺電接下多個營運技術（OT）訂單，看好今年營收可望成長15～20％，維持「買進」評等、目標價113元。

(時報資訊)