2020大選結束，國民黨大敗，台北市議員羅智強昨（14）日說出重話，若吳斯懷願意請辭，要到他家門口跪都可以，也強調不是馬後炮，對於遭外界質疑動機，羅智強感嘆「若非已面臨國民黨的死生存亡，誰願當被棒打的烏鴉？」再度喊話吳斯懷「可以饒了國民黨嗎？」

羅智強在節目「我要當選」表示，在提名不分區立委時，就已經看到「毀滅性災難」，當時還到黨中央靜坐，如果吳斯懷不戀棧，在選前辭掉不分區，可以救回名譽、救回國民黨，那他就會是大英雄。

選舉結束，羅智強說，為了保一個吳斯懷，國民黨下架多少優秀的立法委員，吳斯懷未來四年掛著國民黨的招牌，我們就要承受四年這樣的包袱，坦言國民黨真的不知道網路上怎麼看的，還在講大局為重，都已經輸到倒在地上了。

吳斯懷曾說，絕不畏戰先降，羅智強說重話，「我們早就躺在地上，死屍一具」，「整個黨敗了」，如果真的願意為了國民黨犧牲，要到吳斯懷門口跪都可以，講吳斯懷只是多一個敵人，何必呢？強調會站出來都是為了國民黨、為了台灣民主。

(中時電子報)