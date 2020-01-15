國民黨吳敦義下午率一級主管向中常會「總辭」後下台，從原本希望3月7日「新任主席當選後再行交接」，到激起黨內外排山倒海的「倒吳」聲浪，還被指「戀棧權位」、「凌遲中常委」，幕後轉折令知情者相當感慨。知情人士說，吳敦義主要是為了「還債」，不想讓新主席有所為難，卻導致自己又受傷。

知情人士說，吳敦義擔任兩年多黨主席任內，因被黨產會自2016年10月以黨產條例凍結所有資產，經費運作非常困窘，儘管每年年初可獲 2016年大選的政黨補助金1.6億元，不過每個月黨內的人事費、庶務費就要2500萬到3000萬元，根本不夠用。長期以來，至今累計債務已達3億元，再加上尚有700多位大量解雇員工的退休金，大約有8.8億元要處理，總計補選接任的黨主席一上任，得先處理近12億元「債務」，再加上2022年起每年各縣市黨部租金費用6000萬元要繳，財務黑洞只會越來越大。

吳敦義原希望這次總統大選之後，能以政黨票每票50元的政黨補助款逾1.6億元，加上總統票每票30元也能獲1.5億元以上，一舉償還3億元債務。若勝選後重返執政、國會過半，即可廢除黨產條例、黨資產解凍，屆時中投的盈餘即可用於處理8.8億元大解員退休金，以及每月2500萬元人事庶務費。但選舉結果事與願違，國民黨這次雖可拿到政黨補助款約2.4億元、總統選票補助1.6億元，總計約4億元，卻無法廢除黨產條例。

知情人士說，其實早在投票前，就有某位主動借了8000萬元給國民黨的債主，在不分區立委提名確定後，就打電話向吳開口「討債」，雖然簽名的是行管會主委邱大展、背書的是副主席兼秘書長曾永權，但畢竟是憑著黨主席吳敦義的人脈及面子才借到這筆錢，吳當時就先籌 3000萬元給對方。國民黨敗選後，該名債主雖再未討債，吳卻打定主意要先還錢給對方，同時儘量處理其他債務，不要留債給新主席。

他說，由於2.4億政黨補助金、1.6億總統選舉補助款，分別在立委、總統就職後約20天可以領取，幕僚才幫吳規劃「2月下旬先領2.4億元還債」、「儘速完成主席補選（含農曆過年、海外黨員投票）」等兩個條件下，擬出3月7日完成補選及交接，不料因為未對外說明苦心，引發外界質疑，還被中常委以接連請辭、串連逼下台等方式對待。

「吳敦義一生潔身自愛，都公開說請辭了，難道不想留下漂亮身影？」該名人士感慨說，其實吳也想對外說明，只是敗選當天晚間第一時間未能公開解釋，後續要找中常委溝通又被拒絕，加上不明究理的反彈聲浪持續高漲，如今既然已無被理解的空間，只好選擇放下，黯然退場，以免誤解的鴻溝及傷害持續擴大。

(中時 )