嘉義縣張姓男子去年12月在社團人數達過11萬人的臉書社團「嘉義大小事」，張貼已登記參選總統的高雄市長韓國瑜競選海報，以及越南民眾手持越南國旗遊行影片，使不特定對象誤以為韓國瑜支持者手持中華人民共和國五星旗遊行，嘉義地檢署調查後認定張男涉嫌違反選舉罷免法意圖使人不當選，但因被告自首犯行，又持有身心障礙證明，最後給予緩起訴處分，並要求張男寫悔過書，接受4小時法治教育，還要上繳國庫2萬元。

緩起訴書指出，51歲張姓男子明知韓國瑜已登記參選總統，竟在2019年12月11日，在嘉義縣中埔鄉路邊以手機在「嘉義大小事」社團網頁貼文，發布內容為「你的窗外有藍天嗎？氣象局發布韓國雨警報，通知民眾韓國雨要來了…...，韓粉出征的場面，咦，改拿五星旗了，對韓粉來說，都差不多啦」等不實文字，同時張貼韓國瑜競選海報，以及越南民眾手持越南國旗，慶祝足球比賽晉級遊行影片一段，使不特定人士瀏覽後，因此誤認韓國瑜支持者手持中華人民共和國五星旗，以此方式散布不實訊息，足生損害公眾對韓國瑜的信任，經員警執行網路巡邏時查獲，案經嘉義縣警察局移送偵辦。

緩起訴書認為張男所為，係違反總統副總統選罷法第90條意圖使候選人不當選，惟該屬法定本刑死刑、無期徒刑或最輕本刑3年以上有期徒行以外之罪，審酌被告張男已自首，且無累犯前科，又是輕度身心障礙人士，相信他經過此次教訓，應無再犯之虞，故給予緩起訴。

緩起訴書指出，張男緩起期間1年，另悔過書部分張男已履行，另需到嘉義地檢署參加4小時的法治教育，同時在處分確定3個月內，得支付公庫2萬元。

(中時 )