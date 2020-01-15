現在不少多醫院提供全新高階健康管理中心，提供舒適、獨立的檢查空間。(圖/恩主公醫院提供)

圖為切電腦斷層掃描儀。(圖/恩主公醫院提供)

隨著民眾對於健康檢查認知的提升，定期健康檢查觀念普及，大家開始願意花金錢和時間投資健康，實踐預防醫學中最重要的一環「及早發現及早治療」，但國內執行健檢的機構林立加上健檢項目百百種，到底該怎麼選擇，才能真正「檢」到重點？

迷思一、健檢套餐百百種，是不是越貴越好？

恩主公醫院健康管理中心賴和賢顧問指出，「越不起眼的項目，背後都藏著魔鬼」，像是慢性疾病高血壓、糖尿病、高血脂症等，都是健檢中最基本的檢查項目，雖不起眼卻是在健檢項目中扮演重要的角色，因為這些疾病若在早期沒有發現並介入治療，恐造成心臟肥大、心律不整、心臟衰竭、腎功能衰竭、腦中風、心肌梗塞等，皆會嚴重影響日後的生活品質。

迷思二、健檢項目怎麼選？哪些值得做？

健檢項目最重要的條件就是高盛行率，因此愈常見的疾病愈需要檢查，根據衛福部最新公布2018年國人十大死因，癌症已蟬聯37年為十大死因之首，而多數癌症可透過檢查儀器提早發現病灶，降低治療難度。

在檢查項目的選擇上，依照不同的條件，選擇也會有所不同，例如年齡、性別、有無家族病史、生活環境、生活習慣等，可向診所健檢中心或醫院健康管理中心專業的醫療團隊諮詢，找出適合自己的檢查項目。

迷思三、需要做高階影像檢查嗎？

賴和賢指出，各種不同高階影像檢查相較過往一般普遍使用的檢查工具如X光或超音波檢查，主要差別在於影像清晰度，舉例以腹部超音波來說，對於肝癌的偵測率必須搭配血清指標胎兒指數（AFP），才能有效提高。

然而，高階影像檢查儀器具備優異的解剖定位功能，可以更精確地找出病變所在，在小病時發現介入治療才不致變成大病，或等到發現為時已晚，不免令人遺憾。

迷思四、健康檢查應該多久做一次？

賴和賢表示，「每個人所適合健檢週期是評估出來的，而不是隨便說說！」，建議大家依照自己的健康狀況和，需求，諮詢專業醫護人員以規劃適合的健康檢查計劃，並提供以下4點給大家作為參考：

1.和疾病的種類有關：愈惡性的疾病篩檢間隔越短。例如肝癌高風險族群B、C肝帶原者，因惡性肝腫瘤倍增時間較短建議每半年檢查一次腹部超音波。

2.和工具的敏感度有關：敏感度較低的工具間健議縮短。

3.和可以忍受的失誤率有關：良性疾病可以忍受失誤，惡性疾病則不可忍受。

4.和治療計畫有關：治療中的血脂肪或血糖多半每3個月要追蹤一次。

迷思五、健康檢查非萬靈丹

健康檢查只是篩檢工具，健檢範圍是有限的，但疾病千變萬化並非單靠健檢就會現形，仍需民眾的疾病史、醫師問診、進一步侵入性檢查才能得到真正的答案，醫師提醒，有症狀時第一件事是就醫，而非做全身健檢。

迷思六、市面上健檢機構林立，如何挑選？

「好的健檢取決於三大因素」首先是檢驗工具的品質、二為是否有專業醫療團隊幫解說、三是否有完善的轉診後續照顧系統。以恩主公醫院來說，今年四月將於新擴建之門診大樓5樓設置全新高階健康管理中心，提供舒適、獨立的檢查空間，更由本院主治醫師以及資深健康顧問、護理、檢驗、放射師、營養師人員組成專業的醫療團隊，提供詳細的相關諮詢服務，並依民眾需求規劃專屬健檢套餐。

(中時電子報)