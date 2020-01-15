台灣彩券109年春節加碼宣告15日由總經理蔡國基宣布豐富的春節加碼內容，電腦彩券加碼總獎金8億元，並推出6款鼠年刮刮樂新品，總獎金超過56億，與民眾歡慶過金鼠年。（王英豪攝）

台灣彩券109年春節加碼宣告15日由總經理蔡國基宣布豐富的春節加碼內容，電腦彩券加碼總獎金8億元，並推出6款鼠年刮刮樂新品，總獎金超過56億，與民眾歡慶過金鼠年。（王英豪攝）

農曆春節將至，台灣彩券今舉辦「109年春節加碼宣告記者會」，總經理蔡國基宣布，今年農曆春節電腦型彩券加碼總獎金達8億元，加碼金額史上第二高，預測可新增46億元的銷售金額。

為迎接金鼠年，蔡國基同時宣布另個好消息，刮刮樂將於明（16）日推出6款鼠年發燒新品，不僅有可愛的生肖造型、還可以在刮刮樂空白處寫下祝福語，更重要的是，這波總計祭出超過56億元獎金，要讓彩迷嗨翻天。

台彩電腦型加碼部分，最受歡迎的「大樂透」從小年夜、1月23日起至2月2日，連續11天每天開獎，並自1月23日至27日、每期各加開9個號碼，對中其中6個號碼就有機會獲得獎金100萬元，總共360組、100萬元，總加碼金額3.6億元；此外，1月20日「威力彩」頭獎加碼2億元，5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也自1月17日至2月1日連續加碼16天。

蔡國基進一步說明，「大樂透」從小年夜1月23日至2月2日，連續11天每天開獎，成史上最長連續開獎天數，每期頭獎保證1億元，就是要讓民眾在春節假期，有更多機會對中「大樂透」的億元頭獎；「大樂透」加開9個獎號，只要對中9個獎號中任6個即為對中春節大紅包獎項，每組獎金100萬元，若同一組中獎號碼有兩注（含）以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分。

蔡國基表示，民眾購買1注「大樂透」除了有機會成為億萬富翁外，每期還有對中春節大紅包100萬元獎金的機會。

「威力彩」則採機動加碼2億元，蔡國基表示，假設明天威力彩頭獎未開出，下周一頭獎將上看2.8億元，若頭獎開出，加碼後的頭獎預測為2.3億元。

除電腦型彩券加碼外，刮刮樂明天推出春節假期前最後一波新品，這6款刮刮樂新品總獎項超過1844萬個，總獎金逾56億元，從1月2日累計至今，刮刮樂已發行17款遊戲，總獎項超過4060萬個，提供高達646個100萬（含）以上的獎項，要與民眾歡慶過金鼠年。

6款新品中，最受矚目是中獎率100％、張張都有獎的「金鼠獎」，每張售價500元，共有10個頭獎300萬元，蔡國基表示，是500元、百分百的刮刮樂中，頭獎最多的一次。

「發紅包」中獎率50％，有500個最高獎金10萬元，採一套兩款的票面設計，首度規畫填空區，讓民眾可以自由發揮創意；每張100元的「好運鼠不完」，最高獎金30萬元，共有4款造型老鼠互動式票面設計，有叼著春聯的「拜年鼠」、喝珍珠奶茶的「俏皮鼠」、引吭高歌的「K歌鼠」以及吸奶嘴裝可愛的「可愛鼠」，只要把刮刮樂輕靠在嘴部，立即搖身一變、成為可愛俏皮的生肖主角，民眾可以任選一款最能代表自己的圖案拍照打卡上傳或是做成獨具個人風格的拜年圖片。

此外還有廣受民眾歡迎的「金麻將」，每張售價300元，6個頭獎300萬元，以及每張售價200元的「金鼠報喜」與每張售價100元、中獎率50％的「鼠年行大運」。

(中時 )