池晟。（圖／達志影像）

池晟經常在IG上PO出帶老婆李寶英與女兒出遊的照片。（圖／中天提供）

韓國演藝圈著名的銀色夫妻檔池晟與李寶英，結婚7年依然幸福恩愛，兩人去年歡喜迎來第二胎。池晟近日參與以跑步為主題的全新實境節目《RUN》，和另外三位演員姜其永、黃熙、李太善一起飛往義大利參加馬拉松，與幾位年輕演員在一起時池晟更是滿嘴的爸爸經，自曝過去會喝酒喝到不省人事，但有了老婆和孩子後下定決心戒酒，聚餐的時候也不會喝，「我想長久的待在老婆身邊，等孩子結婚的時候，也能健康的在旁邊看著，」池晟被稱為好老公、好爸爸果然當之無愧。

41歲的李寶英結婚生子後精挑劇本，最近期的作品演出由日劇改編的《媽媽的愛》，該劇講述虐童議題，當了母親後的李寶英母愛大爆發，在發布會上透露，「看到這個劇本時，當時韓國社會正發生了多起虐童案件，所以很爽快的就答應要拍攝了，比起劇本是否有趣、收視率會不會好這些事情，我覺得自己有『責任感』接下這部戲，讓更多人關注這個議題。」

李寶英在《媽媽的愛》中飾演一名研究鳥類學教授秀珍，她意外地來到一所小學擔任代課老師，遇上了長期遭受生母與同居人虐待的女童慧娜（許律飾），為了保護慧娜不再遭受傷害，秀珍決心帶著慧娜逃跑，兩人成為「沒有血緣」的母女，卻比親生母女還緊密相愛，而現實生活中李寶英與池晟愈有1女1子，兩人也不時在IG上曝光親子生活，尤其池晟更被外界視為「女兒控」，工作之餘不只會帶妻小出去旅行，也經常PO出女兒的塗鴉畫作，一家四口非常幸福美滿。

池晟也不只是個女兒控，和李寶英在一起逾10年仍然視老婆為女神，曾在頒獎典禮上公開大讚「叫寶英的都很美」，老婆演出的作品也不忘要追劇支持，《媽媽的愛》在韓國播出期間，池晟在IG上PO上老婆劇照，寫下「怎麼就這樣撒下了淚水……」灑糖之餘也不忘大讚老婆演技精湛。想看李寶英在《媽媽的愛》中的精彩演出，明（1/16）日起週一至週五晚間10點中天娛樂台播出。

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(中時電子報)