曾是夯綜藝《大學生了沒》班底並因此出道的女星舒子晨(Nikita)，身材火辣且舞藝精湛，有「小謝金燕」美稱，她近日在路上遇到男粉絲，對方還做了條中間有愛心的旗幟，舒子晨欣然與之合照，沒想到惹怒正宮，被嗆：「不覺得太過分了嗎？」。

舒子晨跟男粉絲合照，引發對方老婆吃味。(取材自舒子晨IG)

舒子晨昨(1/15)在IG貼出一則「爸爸你聽到了嗎？」為題的短片，影像裡有個小男孩，正是之前與之合照的男粉絲的兒子，他出現在鏡頭前的目的是替媽媽傳話，稚氣說道：「請你下次不要跟那一個姊姊拍照，而且請你不要送她愛心，因為媽媽會生氣」。

男粉絲的老婆接著問孩子：「不覺得太過分了嗎？」，沒想到秒遭背叛，小男孩竟說：「這樣沒有很過分，他是我爸爸」，讓舒子晨看了笑歪腰，決定親自回應影片，答應不跟該男粉絲拍照，「下次隔三公尺可以嗎？」，正宮則回：「三公里可以」，讓舒子晨趕快應允求饒，回話：「好的，不好意思，媽媽不要生氣，我不會再跟他拍照了」，粉絲則被這互動逗樂，大讚小男孩好可愛，「兒子長大一定很會撩妹」。

(中時電子報)