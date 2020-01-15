美國、歐盟和日本14日提出新的全球貿易規則提議，以遏制在全球範圍內扭曲經濟活動的補貼行為，此舉顯然針對中國而來。

路透報導，美國貿易代表萊海澤、日本經濟產業大臣梶山弘志和歐盟貿易專員郝根在美國華盛頓會晤後，發表聯合聲明表示，現有的世界貿易組織（WTO）規則不足以解決補貼造成的市場扭曲。

報導指出，美、歐、日三方希望增加四種被禁止的補貼類型，包括無限制擔保、對陷入困境但無重組計畫的企業的補貼、對無法獲得長期融資的企業的補貼，以及一定程度的債務減免。

三方還將尋求禁止其它類型的大額補貼，例如支持僵屍企業、創造過剩產能，或降低投入價格，除非補貼國能證明不會產生負面影響。

美歐日還尋求制定規則，以結束強制性技術轉讓，並取代目前給予中國、韓國和新加坡等國發展中國家地位的WTO規則。發展中國家地位給這些國家帶來了競爭優勢。

報導指出，三方經過兩年的討論提出了新規則提議，但這只是個開頭，未來還將面臨說服包括中國在內的其他WTO成員國的艱難工作。

這些提議也是美歐關係改善的跡象，雙方關係因美國關稅，以及有關飛機補貼和歐盟汽車出口的爭端而一度緊張。

(工商 )