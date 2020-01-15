劉雨柔、瑪莉亞等藝人近日錄衛視中文台《一袋女王》，分享自己曾強出頭的人生經驗。劉雨柔參加金主舉辦的派對，為了幫那些被金主借酒裝瘋猛吃豆腐的女生出頭，竟然換自己變成「被害」對象，劉雨柔使用甩、掐、扳等手段對付金主，從此變成這群金主的黑名單。

劉雨柔透露，自己被朋友拜託才去參加一個演藝相關的金主KTV應酬趴，因為臨時去較晚到，一打開大門，發現男生多是投資方及工作人員，女生多跟演藝相關的人居多。現場已有投資方喝茫，開始對女生毛手毛腳，而且「吃相」難看，一直在女生大腿磨蹭，還會游移到女生大腿根部掐一下，每個女生看起來都面有難色，但不好意思拒絕，劉雨柔看不下去，當場把一個正在掐女生腰的金主手扳開，邊說：「好了不要玩，你喝多了啦。」邊要女生快走，結果竟禍延自己身上，只能使出鋼鐵般的防禦手段，最後慘遭列入黑名單。

有趣的是，劉雨柔跟先生去馬爾地夫度蜜月，為了浮潛還得通過測試，只為老公一句「妳可以嗎？」讓她拚命用自由式來回游一百公尺，測驗結束整個人上氣不接下氣，臉跟嘴唇都慘白，出海後更完全沒力氣，一直被海流沖走，最後只能靠隨行教練救回船上休息。

(中時 )