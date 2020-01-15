彰化縣政府爭取「洋仔厝溪兩側堤岸道路拓寬工程」，15日舉行竣工通車典禮。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府爭取「洋仔厝溪兩側堤岸道路拓寬工程」，15日北岸第一標工程竣工，在增設頭南新橋舉辦通車典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府爭取「洋仔厝溪兩側堤岸道路拓寬工程」，15日北岸第一標工程竣工，在增設頭南新橋舉辦通車典禮。（吳敏菁攝）

彰化縣政府爭取「洋仔厝溪兩側堤岸道路拓寬工程」，增設跨溪頭南新橋。（吳敏菁攝）

彰化縣政府爭取「洋仔厝溪兩側堤岸道路拓寬工程」，分三標施作。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

為了強化彰濱工業區、西濱快速道路和國道1號的連結，也為了提供彰化市、秀水和鹿港地區快速便捷聯絡道路，彰化縣政府爭取「洋仔厝溪兩側堤岸道路拓寬工程」，15日北岸第一標工程竣工，在增設頭南新橋舉辦通車典禮，縣長王惠美表示，通車後更完善地區整體交通系統，往北聯繫伸港生態教育中心等景點，往南到鹿港有美食、古蹟，第二標南岸工程也在加速推動中。

縣長王惠美表示，過去從高速公路國道1號到台17線都沒較便捷的交通，縣府徵收用地、規劃設計，歷經5任縣長，她在擔任立委期間也積極爭取電纜地下化，感謝過去及現在民意代表以及洋仔厝溪堤岸道路兩側的地主的努力與付出，才能有了這條便利的道路。

「第一標北岸標工程」起點洋仔厝溪北岸道路與台17 線交叉口，東至與139甲線交叉口，全寬15公尺，總長3348公尺，道路配置採雙向兩車道，總工程經費約3億4100萬元。

鹿港鎮長許志宏指出，這次通車是鄉親引領期盼，連接交流道台17線、19線、61線都非常方便，尤其往來鹿港觀光交通更加便利。

縣府林漢斌表示，府歷年來已陸續完成了第一標和第三標的南、北岸工程，僅剩第二標1.2公里就完全銜接，已獲交通部補助辦理，進入基本設計審查作業中，將有效紓解鹿和路、彰鹿路及彰草路車流。

林漢斌簡報也指出了這次第一標工程特色，除了電纜地下化，不受颱風影響停電，也採取環保LED路燈；增設跨洋厝仔溪頭南新橋，供車輛雙向通行；保留原有農路通行；採石籠護坡工法，涵養水源，提供魚蝦生存空間；並加固工程板樁護岸，提升道路使用耐久性。

(中時 )