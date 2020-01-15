國立台灣美術館傳勞資爭議！國美館在2018年換約之際，當時得標的「雷德曼保全股份有限公司」以該公司主管要抽出參與工會的3名勞工資料，並表明「我是希望進來就是乾乾淨淨的」等語構成不當勞動行為，勞動部也依工會法開罰6萬元。

勞動派遣產業工會專員吳昭儒表示，國美館一直把日常營運必須，需求在約30人的常態性展場服務人力，委外由保全廠商供應，實務上，外包公司交接之際，新舊廠商往往會有默契，要求勞工先簽署「自願離職書」予舊廠商，新廠商才願意僱用，規避資遣費。

2018年12月「雷德曼保全公司」得標國美館2019年展場服務業務，而據聞雷德曼接手後將縮減人力並把年資歸零，3名勞工透過派遣工會申請勞資爭議調解，雖然領到資遣費但雷德曼公司卻不願意聘用，甚至還抽出3人的人事資料袋，派遣工會向勞動部申請不當勞動裁決，裁決認為已構成不當勞動行為，勞動部也開罰共6萬元。

吳昭儒批評，國美館在整起事件中好像事不關己一樣，不斷迴避應盡督導廠商的義務；要求國美館應讓3名勞工全數回任國美館原職、依政府採購法把「歧視性別、原住民、身心障礙或弱勢團體人士」把雷德曼列為拒絕往來廠商，並檢討勞務採購契約範本、檢討公部門非典型人力氾濫。

國美館則回應，有關雷德曼保全公司違法行為，經律師提出專業法律意見，該違法行為不涉及本館委託該廠商契約，但仍持續要求雷德曼保全公司提出相關說明及後續改善處置，與雷德曼保全公司委託契約於108年終止，不再續約。

國美館強調，將更積極參與並協助推動勞工權益保障規定，針對派駐勞工於同一機關服務累積年資、計算特別休假日數等勞工權益改善與修訂，國美館也採用新修訂內容落實辦理，並更加謹慎監督勞務承攬廠商嚴格遵守相關工會法及勞動法令，保障勞工權益。

(中時 )