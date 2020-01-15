高雄楠梓區東昌街工廠倉庫大火，濃煙隨風飄往市區，造成空氣品質低落，高雄市長韓國瑜上午臨時增加行程，前往火警現場視察，關心相關單位處置進度；他強調，一早各局處召開協調會報，也透過管道發布警報，提醒市民朋友小心空汙。

韓國瑜15日上午參加左營海軍陸戰隊勞軍活動後，臨時轉往楠梓倉庫大火現場視察；韓抵達時火勢已控制，正持續灑水降溫，他看著燒到變形的鐵條，拍拍消防人員的肩膀道謝，直言「了不起，為了老百姓這樣冒險犯難！」

慈濟志工在火場設立補給站，為打火弟兄提供飲料，韓國瑜特別上前鞠躬致謝，志工們向他描述火警狀況，韓表示，市府團隊都有掌握，一早7點45分就成立跨局處協調小組認真處理；一旁有民眾替韓國瑜加油說「打斷手骨顛倒勇」，韓回以微笑，沒有進一步回話。

韓國瑜也透過錄影向市民說明，市府非常重視這場火警，早上已透過官方臉書、媒體LINE群組、環保局網站、廣播電台、電視跑馬燈發出空汙警報，並協調學校彈性調整課程，區公所也要提醒民眾提高警覺。

韓國瑜說，由於上午風勢較小，異味不容易散去，請市民特別注意空汙問題，附近居民及運動的民眾要特別小心，在楠梓地區出門盡量戴口罩；他也強調，市府各局處對火災後續處置會非常認真、緊急進行，請市民朋友放心。

(中時 )