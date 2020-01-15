Mozilla今日在台舉辦媒體活動，公布針對新興市場的Firefox Lite瀏覽器，在新聞瀏覽、玩遊戲、電商購物比價功能後，加入全新的旅遊探索功能，讓不想要在手機中裝入太多App的用戶，或者是期待為手機瘦身、期待瀏覽器不要追蹤你隱私的用戶，擁有新的選擇。

Mozilla新興市場副總裁暨台灣分公司總經理梁永光特在今日活動中回顧了2019年的成績單與2020年的展望。他指出，台灣是Mozilla在台灣唯一據點，負責多個新興市場產品的開發工作。

透過Mozilla網路健全度報告，Mozilla發現台灣網路存有隱私風險、個資遭到企業搜集與濫用、網路假新聞的等三大問題，並以「亂」作為台灣在2019年的關鍵字。展望2020年，Mozilla則期待可以用「醒」作為目標，期待能在網路安全倡議上更為發力，讓使用者了解到網路究竟在背後怎麼運作。

梁永光今日也分享了2020年Mozilla針對新興市場的三大策略，分別是人才培育、產品開發、倡導網路健康。

一、人才培育

為什麼Mozilla選擇將台灣作為亞太市場據點？因他們發現台灣不僅在硬體硬體開發上有深厚根基，在軟體開發人才也非常豐沛、也有很好的工作文化，以及有高透明度的政府，很能共同合作。今年，將會加強在地人才，上半年就會雇用新員工，並開放實習機會在台北辦公室，並藉由與開發者社群、學校之間更多合作，培育與吸引人才。第三，持續提供免費、開放的資源給開發者，期待共同促進社群發展

二、產品開發

梁永光點出，當前有不少企業都透過搜集使用者的個資、建立使用者profife並藉此販賣，形成了龐大的surveillance economy 監控經濟。因此，Mozilla將鎖定安全隱私、協助使用者能辨識假新聞、找到所需資料、在AI開發中屏除偏見、在身份系統下保護個人隱私等議題上發力，期待開發具有創億的新產品。

三、倡導網路健康

去年底Mozilla已在台舉辦路跑活動，吸引了三千人參與，並藉此宣導網路健康與倡議。藉此活動，Mozilla也期待能夠將此作為2020年用戶覺醒一年的起頭，宣告Mozilla在此領域的目標與決心。

在2020年Moziila針對新興市場的目標後，緊接著分享了Firefox Lite瀏覽器新增的旅遊探索功能。Firefox Lite是新興市場開發的一個輕量型瀏覽器，繼先前2.0E改版後，再度宣布加入了旅遊探索功能，在快速、安全的前提下，提供輕量型的瀏覽器選擇。

Firefox Lite已經在三十個國家推出，目前已經下載超過400萬次，每月活躍用戶達到130萬人。針對新增的旅遊探索功能，Mozilla是與台灣的KKday、維基百科以及Booking.com 合作，打造一站式瀏覽體驗。使用者可以在當中建立口袋名單，存取喜愛的地點與飯店，還有行程細節，讓旅遊規劃變得更簡單。

根據內政部移民署統計，國人平均每年在國內旅遊8.09次、出國旅行0.71次，國人一年內有出國旅遊的人數占比達到33.9%。透過MasterCard統計，喜愛輕旅行的小資族都是透過Instagram、YouTube平台獲得旅遊靈感，因此Firefox Lite當中整合了Instagram美照、YouTube相關影片、維基百科以及Booking.com ，讓你可以快速查到怎麼拍好美照、了解當地旅遊資訊，並且快速訂好住宿地點。此功能未來計畫還將加入推薦出國旅行航班最便宜的時機點、當地知名旅遊行程、還有初步預算計算等功能。

(中時電子報)