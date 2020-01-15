陸成功發射「吉林一號」寬幅01星等4顆衛星。（照片取自中新網）

北京時間1月15日10時53分，在太原衛星發射中心用長征二號丁運載火箭，成功將亞米級超大幅寬商業光學遙感衛星「吉林一號」寬幅01星發射升空。衛星順利進入預定軌道。

「吉林一號」寬幅01星是長光衛星技術有限公司自主研發的新型高性能光學遙感衛星。充分繼承「吉林一號」衛星成熟單機及技術基礎，首次採用大口徑大視場長焦距離軸三反式光學系統設計，具有高分辨、超大幅寬、高速存儲、高速數傳等特點。衛星入軌後，將與此前發射的15顆「吉林一號」衛星組網，為政府及行業用戶提供更加豐富的遙感資料和產品服務。

此次任務還搭載發射了NewSat7／8衛星、天啟星座05星等3顆小衛星。NewSat7／8衛星由阿根廷Satellogic公司研製；天啟星座05星由北京國電高科科技有限公司委託上海埃依斯航太科技有限公司研製。

用於此次發射的長征二號丁運載火箭，由中國航天科技集團有限公司所屬上海航天技術研究院研製。此次任務是長征系列運載火箭的第325次航天飛行。

(旺報 )