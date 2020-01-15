《國際產業》管到國外去，傳美國將擴大對華為的出貨禁令 12:502020/01/15 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 消息人士透露，美國川普政府準備擴大對華為的供貨禁令。 美國商務部去年5月以存在國安疑慮為由，將華為列入貿易黑名單，美國政府有權限制供應華為的美國製產品和部分含美國技術的產品。惟按照目前規定，美國當局無權將主要的外國供應鏈納入規範，令美國政府的鷹派人士感到挫折，有意擴大美國禁止向華為出貨的權力。 兩名消息人士表示，川普政府即近發布一項規定，將大舉強化美國阻擋外國製產品出貨華為的權力。美國企業對此表示，此舉終將打擊美國企業，並鼓勵華為向海外採購更多商品。 (時報資訊) #美國 #華為 #出貨 #供貨 #禁令 #貿易黑名單 也許您會感興趣 推薦閱讀 育兒福利加碼 青年政策聚焦4面向 04:092020/01/12 產業特刊 蔡勝選後美國兩個政治訊號 04:102020/01/13 論壇廣場 大選落幕 旅行業盼落實觀光政策 04:102020/01/13 財經要聞 人民選擇了什麼 04:102020/01/13 時論廣場 邁向國際！中女中攜手桑頓中學推雙聯學制 21:082020/01/13 生活 政院今年食安稽查重點雞蛋產品 16:122020/01/14 財經 選舉投蔡 台生家長：依然讀陸校 04:092020/01/15 焦點新聞 海外就業調查 陸港澳仍是首選 04:102020/01/15 兩岸要聞 台商不回台的背後 04:102020/01/15 時論廣場 陸媒駁斥美陸軍部長釣島部署高超音速導彈說 11:562020/01/15 兩岸 財經熱門新聞 台積電遭陸廠搶單 驚！半路殺出小三 - 財經 大復仇幹掉三星！全球半導體霸主回來了 - 財經 往死裡打？傳川普再出狠招封殺華為 - 財經 台積電投資大、賺得多 外媒竟曝大危機 - 財經 關鍵技術太狂！多頭瘋喊特斯拉衝逆天價6000美元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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