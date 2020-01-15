消息人士透露，美國川普政府準備擴大對華為的供貨禁令。

美國商務部去年5月以存在國安疑慮為由，將華為列入貿易黑名單，美國政府有權限制供應華為的美國製產品和部分含美國技術的產品。惟按照目前規定，美國當局無權將主要的外國供應鏈納入規範，令美國政府的鷹派人士感到挫折，有意擴大美國禁止向華為出貨的權力。

兩名消息人士表示，川普政府即近發布一項規定，將大舉強化美國阻擋外國製產品出貨華為的權力。美國企業對此表示，此舉終將打擊美國企業，並鼓勵華為向海外採購更多商品。

(時報資訊)