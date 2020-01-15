受到記憶體市況不佳衝擊，去（2019）年全球半導供應商也重新洗牌，由於蟬聯2年龍頭寶座的三星營收狂掉近3成，讓英特爾復仇成功，再度搶回蟬聯25年的半導體老大地位。

國際研調機構Gartner 14日公布調查報告指出，去全球半導體營收年減11.9%至4,183億美元，其中，記憶體營收更是慘跌31.5%。

隨著DRAM市況低迷，曾在2017、2018年拿下營收寶座的三星，2019年營收暴跌29.1%至522億美元，反觀，英特爾受惠去年CPU市場需求大增，半導體營收僅小跌0.7%至657億美元，為3年來首度重返寶座，三星則遭狠甩屈居第2。

去年全球半導體廠第3至第10的排名，SK海力士、美光（Micron）、博通、高通、德州儀器、意法半導體、鎧俠（Kioxia、原東芝記憶體）)和恩智浦（NXP Semiconductors N.V.）。

(中時電子報)